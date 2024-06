Il Mattino rivela nella sua edizione odierna gli obiettivi del Napoli di Antonio Conte. Una squadra tutta da inventare, in particolare sulla trequarti. Si parla di una vera rivoluzione, dove il primo dubbio è Politano. Mettendo un attimo da parte il mercato in uscita, il noto quotidiano fa il punto sugli attaccanti: “I nomi in lista sono sempre gli stessi: un quinto a destra, Dovbyk, Gudmundsson. Nel Verona c’è Suslov, che pure era nel mirino degli azzurri”.