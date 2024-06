Dovbyk, attaccante del Girona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale Youtube di Ihor Tasyhanyk. Queste le sue parole su un possibile trasferimento in Italia: “Il mio agente sta parlando con club italiani. Cosa penso? Reagisco con calma a queste notizie, in Spagna mi trovo bene ma non so quale sia la situazione attuale”.