CdM – Conte è pronto: il motivo per cui ha scelto Napoli

Il Corriere del Mezzogiorno ha dedicato un lungo focus su Antonio Conte. Da circa due giorni il tecnico salentino ha firmato per il Napoli. La sua scelta ha infiammato la tifoseria napoletana e spiazzato tutta l’Italia. “Perdere non gli piace affatto – si legge sul quotidiano – E se ha accettato Napoli lo ha fatto per un solo motivo: è convinto di risollevare le sorti di una squadra caduta in basso dopo lo scudetto.

Antonio Conte è pronto, con la sua meticolosità, a imporre il suo metodo di lavoro. Se dipendesse da lui sarebbe già ad allenare a Castel Volturno. Non a caso viene definito il Martello per la sua ossessione maniacale e la precisione: punta sempre al massimo e lo pretende dai suo calciatori”.