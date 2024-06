CdS – L’Atalanta rifiutò un’offerta monstre del Napoli per Koopmeiners. Il retroscena

E’ tempo di calciomercato anche per la Juventus. I bianconeri sono tornati in Champions e hanno vinto una Coppa Italia. Ciononostante, quest’anno dovranno rivoluzionare la rosa, specie dopo l’addio di Allegri e le noie processuali fuori dal campo. Il Corriere dello Sport spiega come potrebbe essere la Juve di Thiago Motta. L’ormai ex Bologna sogna di portare a Torino il suo pupillo Riccardo Calafiori e Teun Koopmeiners. Sono queste le sue priorità.

Dell’olandese nerazzurro, in particolare, sottolinea quanto sia costoso e nel fare un esempio rivela un retroscena clamoroso: l’Atalanta, infatti, avrebbe rifiutato un’offerta di 50 milioni da parte del Napoli.