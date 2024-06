CdM – Conte, ultimi giorni di riposo a Porto Cesareo e poi a Napoli: spunta il nome del quartiere in cui abiterà

Sono passati solo due giorni da quando è stato ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Dopo la prima pizza napoletana (a Torino) e il primo video di presentazione, aumenta la curiosità intorno al tecnico dei partenopei. Aumenta, in particolare, la voglia di sapere quando arriverà a Napoli. A rispondere ci ha pensato il Corriere del Mezzogiorno, che nella sua edizione odierna ha scritto: “In questi giorni è a Torino con la famiglia, la moglie Elisabetta e la figlia Vittoria. Poi, la settimana prossima farà una full immersion a Napoli e visiterà anche il Centro di Castel Volturno insieme a suoi collaboratori fidati. Tra questi c’è Lele Oriali, che farà da cuscinetto tra squadra e proprietà, una sorta di club manager. Un nome fortemente voluto da Conte che lo ha seguito nelle sue avventure e anche in Nazionale, tranne in quella con il Tottenham, dove l’allenatore salentino non ha inciso come avrebbe voluto. Si concederà probabilmente un ulteriore riposo nel suo Salento, a Porto Cesareo dove è di casa e poi sarà pronto per la sua settima panchina italiana”. Infine, qualche spunta il nome del quartiere dove abiterà: “A Napoli probabilmente abiterà a Posillipo per isolarsi e conservare una certa privacy ma sarà il primo ad arrivare al centro tecnico azzurro e l’ultimo ad andarsene”.