Tuttosport – Slitta l’incontro tra Manna e Giuffredi per il futuro di Di Lorenzo. I dettagli

Slitta l’incontro tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo. Lo svela l’edizione odierna di Tuttosport. Secondo quanto riportato dalla testata, Antonio Conte ritiene incedibile il capitano azzurro, e per questo, la società farà un ulteriore tentativo per tenerlo, nonostante la richiesta di essere ceduto. Quest’incontro per tentare un riavvicinamento ci sarà, ma non avverrà oggi per questioni organizzative. Dunque, verrà spostato e così tenuto in questi giorni.