KKN – Lukaku primo nome in caso di addio di Osimhen. Difesa, ci sono 6 nomi sul taccuino. I dettagli

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto da lui riportato, Antonio Conte e Giovanni Manna sono già a lavoro per costruire il Napoli del futuro. Il tecnico ha richiesto la permanenza di gran parte del gruppo, su cui vorrà costruire. In caso di partenza, anche imprevista, la società non si farà trovare impreparata. In caso di partenza di Victor Osimhen (operazione in uscita maggiormente preventivata), Romelu Lukaku è al momento il primo nome per l’attacco. Per quanto riguarda la difesa, sono tenuti d’occhio 6 nomi, tra cui Alessandro Buongiorno, pista su cui però bisogna rimanere prudenti. Khvicha Kvaratskhelia è un pallino di Conte, ma in caso di partenza la società non si farà trovare impreparata. Al momento, stando a quanto riportato dal collega, non ci sono segnali che lasciano presagire ad un suo addio.