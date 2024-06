Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato del futuro di Kvara ai microfoni di Radio Marte: “Il pressing del PSG non può che mettere paura al Napoli. Conte lo ritiene incedibile, ma se arrivano 100 milioni ADL ci penserà. Il tecnico ha il desiderio di allenarlo e ci parlerà sicuramente. Intanto le discussioni con il procuratore per il rinnovo vanno avanti, poi si vedrà come andrà a finire”.