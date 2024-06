Lukaku: “Miglior allenatore che ho avuto? Conte. Futuro? Ho già deciso…”

Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Het Laatse Nieuws. In questa, ha parlato del suo futuro, lasciando una piccola apertura ad un possibile trasferimento al Napoli. Nelle ultime ore infatti, l’approdo di Antonio Conte come nuovo allenatore degli azzurri ha incrementato la possibilità di questa operazione. Di seguito, le parole del calciatore.

“L’interesse dell’Al-Hilal? È stato davvero intenso in quel momento. Per due settimane. Per due giorni di seguito ho pensato: ‘Sì, vado’, ‘No, non vado’. Ho avuto paura per un momento, tutti sono andati lì solo dopo che avevo declinato l’offerta. Ne ho parlato con Carrasco. Vive in un complesso, ma lì hai davvero tutto. Futuro? Nella mia testa ho già deciso. A molte persone piace parlare, forse perché non ho un agente, ma deciderò, ho il controllo della mia situazione. Farò una scelta e una volta che la spiegherò, tutti saranno d’accordo con me. Guarda, ogni volta che ho deciso di restare o di andare via da qualche parte, alcuni fattori, ad esempio il mio rapporto con l’allenatore, si sono rivelati azzeccati. Questo è come avere una relazione con una donna. Se non c’è più intesa, perché stare insieme?”

“Chi è stato il tuo miglior allenatore? Antonio Conte”.