Tmw – Chiesa, l’agente incontrerà Roma e Napoli nei prossimi giorni

Federico Chiesa, esterno della Juventus, è uno dei calciatori maggiormente accostati al Napoli che verrà di Antonio Conte. Ancora nulla di concreto o ufficiale, ma dalle voci che si stanno rincorrendo in questi giorni, sembra che l’ex Fiorentina possa cambiare aria per quanto riguarda la prossima stagione. Tra le maggiori estimatrici del calciatore c’è la Roma, ma intanto anche il Napoli sembra voler tentare l’azzardo. A tal proposito ne parla anche Tuttomercatoweb. Secondo quanto riportato sul portale, la dirigenza partenopea incontrerà Fali Ramadani, agente del calciatore. In questi giorni, il procuratore terrà un incontro anche con i giallorossi.