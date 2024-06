Obiettivi Napoli – Atalanta su Buongiorno: dopo l’infortunio di Scalvini è alla ricerca di un centrale

Il Napoli ha messo Buongiorno in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto arretrato. Sul calciatore c’è tanta concorrenza e sarà molto difficile strapparlo a Cairo che lo valuta non meno di 40 milioni. Secondo quanto riportato da Tmw, sul calciatore c’è forte l’Atalanta dopo l’infortunio di Scalvini. Il giovane centrale si è sottoposto ad un intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e ne avrà per almeno sei mesi. Anche il Milan e altri club esteri hanno chiesto informazioni per Buongiorno, non è esclusa un’asta per accaparrarsi il difensore, che tra pochi giorni inizierà la sua avventura all’Europeo con l’Italia.