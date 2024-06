Non solo Lukaku per sostituire Osimhen: contatti con Gimenez del Feyenoord

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Osimhen che dovrebbe salutare quest’estate. Secondo quanto riportato da Tmw, nei giorni scorsi c’è stato un contatto tra gli azzurri e gli intermediari di Santi Gimenez, bomber del Feyenoord. Il calciatore è reduce da un’ottima stagione in Olanda con 26 reti in 41 presenze. Già sondato il passato dal Napoli, Gimenez rientra perfettamente nei parametri della società, per età e costo del cartellino. Il classe 2001 è valutato dal Feyenoord 40 milioni, ma potrebbe esserci la possibilità di chiudere sui 35-38 milioni.