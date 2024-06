Il Mattino – Sinatti non sarà nello staff di Conte. Il nome del sostituto

Francesco Sinatti, preparatore atletico al Napoli sotto la gestione di Maurizio Sarri e di Luciano Spalletti, non farà parte dello staff tecnico di Antonio Conte. Lo svela l’edizione odierna de Il Mattino. Secondo quanto riportato, l’allenatore ha scelto di puntare su Costantino Coratti per quanto riguarda il ruolo di preparatore atletico nel suo staff. Di questo, faranno parte il suo vice Cristian Stellini, suo fratello Gianluca e Lele Oriali, con Elvis Abbruscato come assistente. A breve, lo staff si recherà a Castel Volturno. Nelle prossime ore, si deciderà il futuro dell’équipe medica guidata dal prof. Raffaele Canonico.