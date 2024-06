Valentini: “Conte-Napoli? C’è un problema: è De Laurentiis”

L’ex dg della FIGC Antonello Valentini è intervenuto a Radio Punto Nuovo, per parlare di alcuni temi, tra cui il nuovo allenatore del Napoli.

Ecco le sue parole: “La Nazionale di Spalletti mi fa essere ottimista, non darei troppo peso alle due amichevoli pre-Europeo. È giusto che il CT provi e sbagli in vista della competizione. Ho lavorato con nove commissari tecnici, ma Spalletti è quello che meglio si è calato nel ruolo in così poco tempo. Con grande saggezza si è inserito perfettamente. La convocazione di Fagioli? Ha sbagliato e ha pagato. Spalletti ha ritenuto opportuno di chiamarlo ed è giusto così. Paolo Rossi è il precedente più eclatante guardando il Mondiale dell’82. E ci sarebbero anche i casi di Ulivieri e di Oriali, come precedenti“.

Poi Valentini ha continuato: “Conte-Napoli? Il problema a Napoli non è tanto l’allenatore, ma De Laurentiis. Il suo rapporto con il presidente sarà cruciale: Conte arriva e dà indicazioni precise da esaudire, senza troppi giri di parole. Il Napoli ha un altro problema poi: non si possono dare 10 milioni di ingaggio ad Osimhen e uno e mezzo a Kvaratskhelia… Questo ha sbilanciato tutta la stagione. Il futuro del Napoli girerà tutto attorno al rapporto che avranno Conte e De Laurentiis. Verrà messa alla prova il carattere forte di entrambi, che avranno l’obiettivo comune di riportare in alto la squadra”.