Bruscolotti: “Conte-Napoli? Entusiasmo troppo facile, non so se è l’uomo giusto”

Beppe Bruscolotti ha parlato del Napoli e della situazione del club azzurro in un intervento a Radio Punto Nuovo.

Ecco le sue parole: “Non so se Conte sia l’uomo giusto al momento giusto, si sta creando troppo facile entusiasmo. Massimo rispetto per un top allenatore come lui, ma bisogna sempre dimostrare sul campo. Di certo mi fa piacere che il presidente abbia capito che serve strutturare la società con personaggi di questo spessore. I presupposti ci sono, ma il campo dovrà dare giudizi”.

Poi Bruscolotti ha continuato: “Lukaku post Osimhen? Conte lo conosce bene, come calciatore non si discute. Deve farsi trovare in forma, però: i problemi di peso per un elemento di quella stazza sono sempre dietro l’angolo. Se in forma, Lukaku diventa un trascinatore per tutta la squadra. Caso Di Lorenzo? Non è compito mio giudicare la situazione. Non conosco i problemi reali del calciatore, aspettiamo di vedere. Dovranno risolverlo la società e lo stesso Di Lorenzo”.