Il giornalista di Sky Massimo Ugolini racconta ai microfoni di Sky Sport 24 le ultime notizie in merito all’ufficialità di Conte al Napoli.

“Dalle 11:45 Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli, ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 3 anni. Ripartirà per Torino nel pomeriggio. Non andrà a Napoli a visitare Castel Volturno. Il giorno della presentazione non è ancora ufficiale, verosimilmente la prossima settimana”.