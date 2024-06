La Ssc Napoli, attraverso il suo profilo Instagram, ha diffuso un breve video in cui presenta Antonio Conte, nuovo allenatore della squadra. In questo, si vedono alcuni dei tanti messaggi in cui si chiede di ufficializzare il tecnico. Non a caso, sono tantissimi i post social dei tifosi in cui si chiedeva quando sarebbe stato annunciato il tecnico. A questo, segue un saluto proprio di Conte: “Ci siamo ragazzi, siamo pronti! Forza Napoli!”