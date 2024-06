Opta – Conte è il tecnico con la maggior percentuale di vittorie in Serie A. Il dato

Il portale Opta, specializzato in statistiche, ha reso noto un dato su Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli. Secondo questo, il tecnico salentino è quello con la più alta percentuale di vittorie in Serie A, contando i campionati a girone unico. Su 203 partite in cui è stato allenatore nel campionato italiano infatti, ne ha vinte 138. Di seguito, il messaggio. “68% – Tra gli allenatori che hanno collezionato almeno 15 panchine nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30), Antonio Conte è quello con la più alta percentuale di vittorie: 68% (138/203). Magistrale”.

68% – Tra gli allenatori che hanno collezionato almeno 15 panchine nella storia della #SerieA a girone unico (dal 1929/30), Antonio #Conte è quello con la più alta percentuale di vittorie: 68% (138/203). Magistrale. pic.twitter.com/SItjYaGogr — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 5, 2024