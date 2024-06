Pedullà: “Conte e il Napoli non si sono mai incontrati? Dovreste chiedere scusa a chi vi segue”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha scritto un messaggio sul suo profilo X a proposito dell’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. In questo, spiega come notizie relative all’assenza di riscontri di un avvenuto incontro tra la dirigenza partenopea e il tecnico salentino siano poco rispettose. Di seguito, le sue parole. “Una sola cosa: quelli che hanno detto Conte e il Napoli mai si sono incontrati dovrebbero chiedere scusa. Non a me ma a chi li segue”.

Una sola cosa: quelli che hanno detto #Conte e il #Napoli mai si sono incontrati dovrebbero chiedere scusa. Non a me ma a chi li segue — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 5, 2024