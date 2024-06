Il Mattino – Caso Di Lorenzo, Conte prende la questione di petto. Previsto un incontro con Giuffredi

Antonio Conte prenderà di petto il caso Giovanni Di Lorenzo: incontrerà personalmente il suo procuratore, Mario Giuffredi. Lo svela l’edizione odierna de Il Mattino. Il nuovo tecnico del Napoli non sarà domani a Castel Volturno, dove andranno a far visita solo alcuni membri dello staff. Secondo quanto riportato dalla testata, rimarrà a Torino finché non verrà formalizzata la data della sua presentazione. Tuttavia, proverà a risolvere questa sua prima questione da allenatore. Infatti, ritiene il capitano partenopeo un calciatore su cui contare in questo ciclo, e proverà a risanare la frattura. Questo incontro è fissato per domenica.