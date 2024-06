Jacobelli: “Conte? Sfida enorme. Di Lorenzo? Calciatore troppo importante per il Napoli”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato dell’approdo di Antonio Conte al Napoli e della situazione legata a Giovanni Di Lorenzo.

“Conte al Napoli? Questo è l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del Napoli. Da un lato vede uno degli allenatori più bravi al mondo raccogliere una sfida enorme per Napoli e per lo stesso Conte. Dopo l’anno orribile vissuto dagli azzurri è chiaro che la scelta di De Laurentiis sia una scelta felice, ricaduta su un tecnico che se potrà lavorare come è abituato a fare potrà ridare al pubblico napoletano quelle soddisfazioni assaporate dodici mesi fa. Ora bisogna vedere le mosse sul mercato, Osimhen dovrebbe partire, sappiamo che Conte ha comunicato di non voler cedere Kvaratskhelia, Lobotka e l’ossatura del Napoli campione d’Italia”.

“Di Lorenzo? Trovo ingenerose le critiche a lui rivolte. Sicuramente ha vissuto un calo ma come tutta la squadra. Può succedere, lo abbiamo visto anche ieri come titolare della nazionale ed è un perno della difesa del Napoli. Conte farà di tutto per riportare Di Lorenzo sui suoi passi, poi bisognerà vedere cosa deciderà. Sappiamo che la Juventus è alla finestra, ma Di Lorenzo è un giocatore troppo importante per il Napoli”.