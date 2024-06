Bargiggia sicuro: “Il Napoli deve trovare un sostituto di Di Lorenzo. Sul mercato invece…”

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del mercato del Napoli e di Di Lorenzo. Ecco cosa ne pensa:

“Lukaku non entrerebbe in uno scambio o conguaglio con Osimhen, ma potrebbe essere preso quando Victor andrà all’Arsenal o United. Nessuno però ha formulato offerta precisa per il nigeriano. E poi sono quasi certo che dovranno trovare un sostituto di Di Lorenzo. Alla fine si farà liberare per andare alla Juventus, ma è valutato dai bianconeri circa 8 milioni. Registro un gradimento per Bellanova. Ho conferme sull’interesse per Dovbyk. Sostituto ideale per Zielinski è Sudakov, ma vale 50 milioni. L’ingaggio di Antonio Conte e dello staff vale 60 milioni lordi in tre anni. Devi fare una campagna acquisti da 150 milioni. Temo che perdano anche Kvaratskhelia. E da lì, quell’interesse per Gudmundsson. Penso che questa sia la fotografia. Se il Napoli romperà con Di Lorenzo, poi l’agente è lo stesso di Politano. Si potrà rompere il rapporto anche con l’attaccante”.