Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli è sulle tracce del brasiliano Vanderson, classe 2001 del Monaco. Sarebbe il primo rinforzo richiesto da Antonio Conte come esterno di centrocampo nel suo 3-4-3. Gli ostacoli in una potenziale trattativa sono essenzialmente due: la valutazione del cartellino che è di circa 30 milioni e lo stipendio. Intanto sembra che gli azzurri facciano sul serio e siano pronti per affondare il colpo.