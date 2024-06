Di Marzio: “Napoli in pole per Lukaku, Milan verso Zirkzee, le ultime”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del calciomercato del Napoli. Ecco cosa ha svelato:

“Lukaku al Napoli è legato alla cessione di Osimhen, ma il Napoli potrebbe essere favorito rispetto al Milan, visto il fattore Conte che incide moltissimo. Il Milan è legato a più tavoli, la prima scelta è quella di Zirkzee sul quale i rossoneri stanno pressando ancora molto forte. Se il Milan non dovesse prendere Zirkzee e se tra 15-20 giorni Lukaku fosse ancora al Chelsea, e se il Chelsea aprisse alla cessione in prestito, allora il Milan andrebbe su Lukaku. Per ora la priorità è Zirkzee”.