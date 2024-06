La Nazionale italiana, guidata dal ct Spalletti, ha lasciato Coverciano per raggiungere Bologna in treno, dove stasera alle 21 affronterà la Turchia nella prima amichevole pre-Europeo.

Spalletti opterà per un 4-2-3-1 “camaleontico”, con il dubbio tra Pellegrini e Folorunsho, quest’ultimo destinato a tornare al Napoli, per il ruolo di trequartista. In attacco, l’unica punta sarà Retegui. Anche Montella schiererà la Turchia con un 4-2-3-1, con Calhanoglu e Yildiz in campo.