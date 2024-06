L’Arsenal vuole Osimhen: proposte due contropartite per abbassare il prezzo

Secondo quanto riportato dal portale londinese The Standard, Victor Osimhen potrebbe diventare l’obiettivo numero uno dell’Arsenal. I Gunners sono alla ricerca di un nuovo attaccante, non soddisfatti del rendimento di Gabriel Jesus quest’anno. Il sogno è Isak del Newcastle ma è una trattativa difficile, così come quella per Sesko finito nel mirino del Chelsea. Il nigeriano resta una pista calda e l’Arsenal punta ad abbassare la parte cash con l’inserimento di due contropartite: Smith Rowe e Takehiro Tomiyasu. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.