L’arrivo di Maresca ai Blues blocca lo scambio Lukaku-Osimhen: i dettagli

Lukaku è la priorità di Antonio Conte qualora Victor Osimhen dovesse andar via, anche se al momento offerte concrete per il nigeriano scarseggiano e l’alto valore della clausola spaventa un po’ le pretendenti. Secondo quanto riporta da ANSA, il Chelsea era pronto ad inserire Lukaku nell’affare Osimhen, ma al momento la pista si è un raffreddata. L’arrivo di Enzo Maresca sulla panchina dei Blues potrebbe aver cambiato i piani e il bomber azzurro non sarebbe più una priorità. Il nuovo tecnico non stravede per Osimhen e vorrebbe rilanciare Lukaku nel suo nuovo Chelsea.