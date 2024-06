Il Mattino – Juventus su Di Lorenzo, l’idea di Giuntoli

La Juventus vuole Giovanni Di Lorenzo. Questo quanto riportato da Il Mattino, oggi in edicola. Il club bianconero sarebbe pronto ad offrire uno scambio tra il capitano azzurro e Federico Chiesa. Questo quanto evidenziato:

“Giuntoli non aspetta altro che l’occasione opportuna per fiondarsi sul cursore di fascia e nel caso prende sempre più piede l’ipotesi di uno scambio con Federico Chiesa che farebbe il percorso inverso. L’attaccante non sembra il profilo adatto per lo scacchiere di Thiago Motta e potrebbe essere spedito altrove. Attenzione, però: Federico Chiesa non piace solo a Napoli e per portare a termine questa operazione bisognerà tenere a bada la concorrenza della Roma”.