Il Mattino – Conte è già a lavoro! Sarà giovedì a Castel Volturno: le ultime

Antonio Conte è atteso a Castel Volturno giovedì per un primo sopralluogo insieme al suo staff. A riportarlo è Il Mattino che scrive:

“Poco gli importa che la struttura è chiusa da qualche giorno perché ha bisogno di allestire una sala per il pranzo perché i suoi allenamenti sono lunghi, lunghissimi e talvolta possono iniziare al mattino e continuare al pomeriggio. Ma Conte vuole entrare nel mondo Napoli in punta di piedi, sia chiaro: sa che il centro tecnico non è come Appiano Gentile o Cobham ma non gliene importa nulla. Si adatterà perché non è uno che fa capricci come i bambini. Il Napoli ha voluto Conte ma anche Conte, sia chiaro, ha voluto il Napoli. A tutti i costi”.