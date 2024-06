Il Mattino – ADL e Conte oggi insieme a Roma, si attende l’ufficialità

Antonio Conte è a Roma, a riportarlo è Il Mattino. Secondo il quotidiano il tecnico è nella capitale per completare insieme ad Aurelio De Laurentiis gli ultimi passaggi burocratici prima della firma sul contratto. L’ufficialità del passaggio in azzurro dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

Secondo il quotidiano l’ufficialità della sua permanenza in azzurro è già presente sul contratto, restano da decidere solo alcune formalità burocratiche. Dopo la firma, Antonio Conte arriverà a Castel Volturno per un sopralluogo e per iniziare la preparazione dello staff per la nuova stagione.