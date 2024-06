La Repubblica – Napoli, l’era Conte sta per iniziare: ecco cosa ha chiesto il tecnico ad ADL

Ci sarebbero delle condizioni che ADL ha accettato per avere Antonio Conte a Napoli. Secondo quanto riportato da La Repubbica, infatti, il tecnico ha chiesto al patron azzurro zerro visite a sorpresa a Castel Volturno. Questo quanto evidenziato:

“La presunzione di poter fare tutto da solo è infatti costata cara a ADL e ora l’anno sabbatico si prospetta per lui, con lo stop ai suoi inutili e spesso deleteri pellegrinaggi a Castel Volturno. Conte non ammette infatti invasioni di campo e al Training Center — come nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro — smetteranno di essere dunque la regola anche le “visite” dei procuratori. Sta per iniziare davvero una nuova era e non ci saranno più commistioni tra il settore tecnico e quello societario, al di là dell’amicizia personale che lega De Laurentiis e l’allenatore pugliese. Ma lavorare insieme è tutt’altra cosa. Alle porte per il Napoli c’è un triennio di fuoco”.