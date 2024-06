L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione relativa al sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Viktor Gyokers è uno dei nomi caldi per il dopo Osimhen. Anche Gyökeres, come Osimhen, è legato allo Sporting Lisbona da un contratto fino al 2028, blindato da una clausola da 100 milioni di euro. Sembrerebbe un’operazione impossibile a queste cifre, ma vale il discorso che vale per Osimhen, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. E a Viktor, piace Conte al Napoli: l’ha dichiarato con un mi piace sui social.