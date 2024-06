Giordano: “Conte sicuramente importantissimo, per me sarebbe stato straordinario un altro!”

Marco Giordano è stato ospite negli studi dell’emittente campana Prima Tivvù. Il noto giornalista ha definito la scelta di Conte importantissima, ma ha sottolineato come per lui sarebbe stato straordinario il ritorno di De Zerbi (ex calciatore del Napoli) nel ruolo di allenatore dopo l’eccezionale esperienza con il Brighton. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La scelta del Napoli è stata straordinaria? Io avrei trovato straordinaria l’eventuale scelta di Roberto De Zerbi. Antonio Conte è sicuramente un nome importantissimo. Chi discute un allenatore del genere è pazzo, si tratta di follia. Il Napoli è solidissimo dal punto di vista finanziario. Il leccese potrà avere una grandissima squadra, ma occhio a non ripetere l’errore fatto con Carlo Ancelotti. Antonio Conte deve stare lì tra i primi, lottare per vincere“.