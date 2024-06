Gazzetta – Ieri incontro tra Manna e gli agenti di Kvaratskhelia: cosa trapela

Manca solo il tweet presidenziale per l’ufficialità di Antonio Conte. Il tecnico leccese sembrerebbe già al lavoro per costruire il suo Napoli. Imperativo: partire da Khvicha Kvaratskhelia. C’è un ostacolo, però: l’offerta del PSG di 110 milioni. Secondo il quotidiano La Gazzetta dello Sport, Giovanni Manna avrebbe incontrato gli agenti del georgiano a Milano in gran segreto.

Il nuovo ds avrebbe confermato la sua incedibilità. A onor del vero, le trattative per il rinnovo erano in moto già da tempo. Una cosa è certa: complice anche l’arrivo di Conte, ci sarà alla massima disponibilità nel cercare un accordo sul rinnovo. ADL proverà ad avvicinarsi alle sue richieste, probabilmente inserendo una clausola rescissoria accessibile dal 2025.