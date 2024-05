Gazzetta – Conte vuole convicere Di Lorenzo e blindare Kvara

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli e dovrebbe essere annunciato ufficialmente lunedì prossimo. Secondo La Gazzetta dello Sport, Conte lavorerà a stretto contatto con Manna e assumerà un ruolo da manager all’inglese. Uno dei suoi obiettivi principali sarà risolvere la questione di Di Lorenzo per convincerlo a restare e trattenere Khvicha Kvaratskhelia. De Laurentiis ha già parlato con l’agente del georgiano, chiarendo che la proposta da 60 milioni di euro del PSG non è stata presa in considerazione e che anche un’offerta da 100 milioni verrebbe respinta. Solo un’offerta di 150 milioni di euro potrebbe avviare una trattativa per la sua cessione. Kvaratskhelia è un giocatore fondamentale per Conte e il presidente del Napoli intende convincerlo a rinnovare il contratto. Il suo ingaggio aumenterà dalla prossima stagione, ma non quanto richiesto dal suo entourage, che chiede 5 milioni di euro annui più bonus e la possibilità di inserire una clausola rescissoria. Finora il Napoli ha offerto 4 milioni di euro più bonus, ma sarà necessario un ulteriore rilancio per evitare che il PSG diventi una tentazione concreta per il giocatore.

Kvaratskhelia ha disputato 45 partite in questa stagione tra Serie A, Champions League, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, segnando 11 gol, tutti in campionato. Nel suo palmarès, oltre allo scudetto del 2022-2023, figura anche una Coppa di Russia vinta con il Lokomotiv Mosca.