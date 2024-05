Collovati: “Il Napoli deve rivoluzionare, non ti puoi presentare con un giocatore così”

Fulvio Collovati ha parlato a Radio Crc, per analizzare la situazione del Napoli in vista della prossima stagione.

Ecco le sue parole: “Conte al Napoli? Sono stato uno dei primi a dirlo due mesi fa. Il calcio è un ambiente dove tutto è il contrario di tutto, ma in questo caso penso che il presidente e l’allenatore non avevano alternative. Conte aspettava il Milan, ma il Milan arrivava a 3 milioni di ingaggio, il Napoli a 8. De Laurentiis non aveva alternative, quindi ha scelto il meglio. È come se avesse fatto un film da Oscar. Non era con le spalle al muro, ma con 37 punti in meno rispetto alla scorsa stagione e senza coppe, è stata toppata l’annata”.

Poi Collovati ha continuato: “Mi aspetto una rivoluzione fino ad un certo punto. Il centravanti ci vorrà e sarà Lukaku che è il suo uomo anche se non è giovanissimo. Il problema è capire quale sarà il futuro di Kvaratskhelia che è un fase di rinnovo. Se tu gli offri qualche milione, il PSG gliene offre 8. Può darsi che vada via Di Lorenzo, a centrocampo Zielinski è andato via. Devi rifare la difesa e il centrocampo, non è che ti puoi presentare con Natan”.