CdS – Conte ripartirà da Kvara, Lobotka e non solo, la situazione

Sarà rivoluzione? Sarà rifondazione? Sicuramente sì, perché in panchina arriverà Antonio Conte con le sue idee. Ma sarà profondamente rimodellato anche l’organico? Non necessariamente, poiché l’allenatore salentino sembra intenzionato a ripartire da diversi giocatori azzurri. Il Corriere dello Sport fa i nomi: “Sta nascendo il Napoli di Conte, signore e signori: Kvara, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Rrahmani, Raspadori, Politano, Meret. E poi, certo, Olivera e un’altra serie di giocatori che, secondo i suoi piani, faranno parte del rilancio di una rosa che lui non intende minimamente smembrare. Anzi: l’obiettivo è valorizzare e puntellare con giocatori di livello, ambiziosi come il suo leader tecnico”.