Gazzetta – Folorunsho, buone possibilità di permanenza al Napoli per la prossima stagione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di Michael Folorunsho e del suo futuro tra le fila del Napoli. Tra le fila dell’Hellas Verona, l’ex Bari ha avuto modo di mettere in mostra le sue qualità, giocando un calcio di ottimo livello e mettendo a referto ben 5 gol, tanto da finire nel giro della Nazionale e tra i preconvocati di Luciano Spalletti per Euro2024. Per lui, ci sono buone possibilità di permanenza all’ombra del Vesuvio, anche perché piace sia al Ds Giovanni Manna che ad Antonio Conte. Dunque, potrebbe non dover partire nuovamente in prestito. Indipendentemente dal modulo che verrà schierato dal nuovo tecnico, il calciatore riuscirà a ritagliarsi il suo spazio, anche per la sua duttilità.