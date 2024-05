CdS – Nuovo nome per l’attacco: piace Strand Larsen del Celta Vigo. I dettagli

Resa nota l’ufficialità dell’ingresso in società di una figura come Giovanni Manna, il Napoli è ora concentrato sul mercato. Uno dei principali nodi da sciogliere è quello del nuovo centravanti, visto il futuro incerto di Victor Osimhen e di Giovanni Simeone. Nell’elenco c’è il profilo di Lorenzo Lucca dell’Udinese, ma spunta anche quello di Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona (43 gol in 50 partite) oltre che di un nuovo profilo: Jorgen Strand Larsen. Norvegese, 24 anni e in forza al Celta Vigo, ha totalizzato nel corso di questa stagione 13 gol e 3 assist. In ogni caso, i calciatori ricercati fanno pensare all’identikit del calciatore che la dirigenza partenopea cerca per rinforzare l’attacco: corazziere, forte fisicamente e in grado di invadere l’area. Lo si apprende dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.