Gazzetta – Khéphren Thuram e non solo: i profili seguiti dal Napoli per il centrocampo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito delle mosse del Napoli per rinforzare la mediana. Il reparto va fortemente rimaneggiato, vista la partenza di Piotr Zielinski, i mancati riscatti di Hamed Junior Traoré e di Leander Dendoncker, oltre al fatto che Jens Cajuste non ha convinto appieno. Secondo quanto riportato dal quotidiano i profili maggiormente attenzionati sono 3: Khéphren Thuram, Javi Guerra e Alexander Prass.

“Gli obiettivi individuati al momento sono due: Khéphren Thuram del Nizza e Javi Guerra del Valencia. Avvicinarsi al francese sarebbe un incentivo ulteriore per accettare l’eventuale proposta degli azzurri, che lo seguono con attenzione anche perché andrà in scadenza nel 2025 e non ha ancora rinnovato con i francesi. Unisce forza fisica, dinamismo e tecnica e dunque la sua duttilità è ritenuta adatta alla proposta di gioco di Conte, che ne apprezza le caratteristiche anche se non segna molto. Il Napoli spera di impostare la trattativa per una cifra non superiore ai 20-25 milioni e confida nella volontà di Thuram per abbassare il prezzo e semplificare l’operazione. Javi Guerra ha un anno in meno, ma è legato al Valencia fino al 2027. Un aspetto, quest’ultimo, che potrebbe affiancarlo nella valutazione al centrocampista del Nizza. Se ci fosse la possibilità di compiere un ulteriore investimento a costi vantaggiosi nel reparto, il profilo in tal senso sarebbe quello di Alexander Prass (2001), giovane promessa di proprietà dello Sturm Graz. E lui sì che senso del gol: in 40 presenze ha siglato 9 reti, che sono state un fattore importante nella vittoria del campionato austriaco”.