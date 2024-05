Auriemma: “De Laurentiis non è a Ibiza per incontrare Conte. Vi svelo il motivo del viaggio”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha scritto sul suo profilo X a proposito del viaggio di Aurelio De Laurentiis a Ibiza. Secondo quanto da lui riportato, il presidente del Napoli non avrebbe effettuato un viaggio nel quale definire l’accordo con l’allenatore Antonio Conte. Invece, si sarebbe recato nell’isola spagnola per organizzare il matrimonio di uno dei suoi figli. “Da Ibiza mi raccontano che De Laurentiis non aveva alcun incontro segreto con Conte, più semplicemente sarebbe andato lì per organizzare il matrimonio di uno dei suoi figli”.

