CdS – Hermoso resta nel mirino del Napoli per rinforzare la difesa

Mario Hermoso resta nel mirino del Napoli per rinforzare la difesa, anello debole degli azzurri nel corso della stagione appena conclusa. Lo svela l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il nuovo Napoli targato Antonio Conte infatti, pensa all’ingaggio di due nuovi difensori centrali, oltre che al tentativo di trattenere il capitano Giovanni Di Lorenzo e di consentirgli di giocare a tutta fascia. Il nome del ventottenne spagnolo è tra i preferiti come nuovo difensore centrale. Può arrivare a parametro zero, visto che si svincolerà dall’Atletico Madrid.