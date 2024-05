Ag. Zerbin: “Stiamo aspettando che Conte diventi il tecnico del Napoli, vi racconto il rifiuto al Bologna”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giulio Marinelli, il rappresentante legale dell’ala del Napoli Alessio Zerbin, che ha trascorso gli ultimi 6 mesi in prestito al Monza. Queste le sue parole: “In questo momento stiamo aspettando che Conte diventi il tecnico del Napoli e attenderemo poi le comunicazioni che ci verranno date. Per qualsiasi calciatore essere allenato da Conte darebbe una grande opportunità. Le valutazioni tecniche su Zerbin sono idonee al calcio di Conte. Con il Bologna parlammo perché a Sartori piaceva tantissimo. Però quel Napoli di Spalletti non voleva fare a meno di Alessio. Zerbin andrà in ritiro a Dimaro, è un calciatore del Napoli e aspettiamo la convocazione”.