Europei – La Danimarca dirama l’elenco dei 26 calciatori convocati per la manifestazione internazionale: out Lindstrom

La Danimarca ha diramato in giornata l’elenco dei 26 calciatori che prenderanno parte all’Europeo che si giocherà in Germania dall’11 giugno. Nelle file della nazionale danese non ci sarà Jesper Lindstrom, che paga a caro prezzo la stagione deludente sua e del Napoli, che lo aveva già fatto fuori dai convocati delle amichevoli di marzo. Oltre al trequartista del Napoli assente anche Gustav Isaksen della Lazio, mentre dal campionato italiano convocati Kristiansen del Bologna, Kristensen della Roma e Simon Kjaer, che a fine stagione lascerà il Milan.