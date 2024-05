Nazionale – Domani il raduno a Coverciano: out dai convocati Acerbi per pubalgia, al suo posto preallertato Gatti

Domani la Nazionale Italiana allenata da Luciano Spalletti si raduna a Coverciano per iniziare a prepararsi in vista dell’Europeo che si giocherà tra meno di 15 giorni. A causa di una pubalgia però non prenderà parte al raduno il difensore dell’Inter Francesco Acerbi, che si trovava nei 30 preconvocati dell’ex tecnico del Napoli. Come fa sapere la FIGC al suo posto è stato preallertato dal ct azzurro il difensore della Juventus Federico Gatti, che si è reso disponibile e si allena in caso di chiamata da Coverciano.