Santacroce: “Conte? Per lui i calciatori si butterebbero nel fuoco. Di Lorenzo braccetto? No, assolutamente”

Fabiano Santacroce, procuratore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Con Conte i calciatori si butterebbero nel fuoco, Antonio è l’allenatore che serve. Sarei felicissimo di vederlo a Napoli, si potrebbe sperare di vedere un’annata completamente differente da quella di quest’anno. Servono sicuramente due o tre difensori centrali, forse Ostigard e Natan li vedrei bene in una difesa a tre. Di Lorenzo braccetto? No, assolutamente. Se dev’essere schierato a tre dietro allora fa bene ad andar via. Lui è uno a tutta fascia, non è un marcatore Di Lorenzo e soffrirebbe troppo in fase difensiva. Conte? È un allenatore che ha tanta personalità, è l’uomo adatto per far ritrovare un entusiasmo che s’è spento”