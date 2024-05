Sky – Ugolini: “Napoli, con Conte sarà rivoluzione, almeno 10 calciatori via”

Massimo Ugolini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky a proposito della situazione legata ad Antonio Conte, oltre che agli scenari futuri che riguardano un possibile rifacimento della rosa partenopea.

“L’annuncio di Conte al Napoli può arrivare con un tweet di Aurelio De Laurentiis, come sempre. Poi ci sarà la presentazione. La trattativa è complessa perché i contratti del Napoli sono complessi e ci sono dei cavilli da mettere a posto. Tutto lascia pensare che niente cambi, ma la condizionale è d’obbligo come sempre finché non arriva la firma. Tutte le indicazioni che ci arrivano però sono positive. Questa piazza ha sempre entusiasmato Antonio Conte, lo ha confidato a degli amici. Per quanto riguarda i giocatori ci sono dei nodi da sciogliere. Sarà rivoluzione perché almeno 10 giocatori partiranno. Probabilmente, Conte è già in confronto con il Ds Giovanni Manna, ci sono dei punti fermi da cui ripartire. Victor Osimhen è sul mercato, ma non sono arrivate offerte. Ha una clausola da 130 milioni e prende 10 milioni a stagione, che presto diventeranno 12. Con il mancato ingresso alla Champions non è semplice gestire questo ingaggio, e così non sarà semplice da gestire nello spogliatoio. L’offerta al momento è arrivata per Kvaratskhelia da parte del Psg. Per De Laurentiis è incedibile, ma l’offerta di 100 milioni da forza all’entourage del calciatore per ottenere un rinnovo importante. Probabilmente Conte partirà da Rrahmani, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Politano, Kvaratskhelia e Raspadori. Il kosovaro non ha fatto una grande stagione, ma ha fatto molto bene con Spalletti. Un nodo da sciogliere è quello di Di Lorenzo. Secondo le dichiarazioni del suo agente Mario Giuffredi la sua esperienza partenopea è conclusa. Per Antonio Conte il calciatore è incedibile, e dunque dovrà da subito far valere le sue capacità di persuasione”.