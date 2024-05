Otto giocatori sul rifondare il Napoli, almeno dieci in partenza in cui impegnerà Giovanni Manna e il nuovo allenatore che potrebbe essere Conte che come racconta Sky Sport, il lavoro sul triennale prosegue positivamente.

Per Conte il capitano Giovanni Di Lorenzo e uno degli 8 giocatori che Conte vorrebbe al suo comando assieme ad Anguissa, Rrahmani, Raspadori, Lobotka, Politano, Meret e Kvaratskhelia.