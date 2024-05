Jacobelli: “Conte? Uomo giusto se ognuno avrà il suo ruolo”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito del possibile matrimonio tra il Napoli e Antonio Conte. Di seguito, le sue parole.

Sulla stagione del Napoli e su Conte?

“Penso che si possa toccare con mano lo sconforto dei tifosi del Napoli. Lo scorso anno ha fatto una grande impresa con lo Scudetto ed è arrivato anche ai quarti di finale della Champions League. Abbiamo detto varie volte che se ci si fosse messi a tavolino per sfasciare il giocattolo non si poteva fare meglio. Conte può essere l’uomo giusto per il rilancio a patto che ognuno abbia il suo ruolo. Sappiamo tutti quanto l’allenatore pugliese voglia essere al centro delle scelte”.

Che cosa è importante per il futuro del Napoli?

“Credo che il Napoli goda della grande forza del suo pubblico. Giustamente questo ha protestato all’ultima gara di questa stagione. Va detto, però, che Spalletti ha dimostrato, insieme a Giuntoli, che è fondamentale che l’allenatore sappia cosa può e vuole fare. Bisognerà anche capire come verrà sviluppato il calciomercato. Le speranze di vedere Osimhen in maglia Napoli la prossima stagione sono molto poche. Bisogna anche capire il futuro di Kvara. Sono sicuro, però, che Conte abbia avuto rassicurazioni di rafforzamento e non di depauperamento”.