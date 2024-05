Montervino: “Rifiutammo il bonus per la Serie B, ecco cosa fece ADL”

L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto a Canale 8 per raccontare un simpatico aneddoto avvenuto con De Laurentiis.

Ecco le sue parole: “Quando fummo promossi dalla C alla B fui chiamato dal Direttore Marino per discutere del premio. Doveva essere una cosa simbolica ma il direttore mi disse che il presidente non avrebbe corrisposto a tutti la stessa cifra, perché nel cinema una star non può essere paragonata ad un attore principiante”.

Poi Montervino ha continuato: “Però il calcio non è il cinema e io proposi di stabilire l’importo e che ci avremmo pensato noi a dividerlo. Alla fine sarebbero toccati 7.500 euro a testa, li rifiutammo e andammo a festeggiare per conto nostro. Il giorno dopo De Laurentiis rilasciò una dichiarazione nella quale disse che avevamo dimostrato il nostro attaccamento rinunciando al premio. Fu da Oscar”.